Иньеста и Паулиньо включены в заявку «Барселоны» на матч с «Алавесом»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста оправился от травмы и включён в список игроков, которые смогут сыграть в матче 2-го тура испанской Примеры с «Алавесом», сообщает официальный сайт клуба.
33-летний игрок из-за повреждения пропустил ответную игру Суперкубка Испании с «Реалом» (0:2) и встречу 1-го тура Примеры с «Бетисом» (2:0).
В заявке присутствует новичок «Барселоны» — бразильский полузащитник Паулиньо, который в эти выходные может дебютировать в составе каталонской команды.
Нападающий Луис Суарес продолжает восстанавливаться от травмы и играть пока не готов, несмотря на то что сегодня тренировался с командой.
Матч «Алавес» — «Барселона» состоится в субботу, начало — в 19:15 мск.