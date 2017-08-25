Вальверде: Дембеле даст «Барселоне» ширину, которую мы потеряли

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал переход из дортмундской «Боруссии» нападающего Усмана Дембеле.
«Дембеле даст нам ширину, которую мы потеряли. Он может играть и слева, и справа, и даже в центре, он быстр и хорош в техническом плане. Надеемся, что он многое даст команде. Очень рады его переходу.
Пару лет назад почти никто его не знал, а сейчас Усман — квалифицированный игрок. Мы возлагаем на него большие надежды, и он готов их оправдывать", — приводит слова Вальверде ESPN FC.
Дембеле будет выступать в «Барселоне» под номером Неймара