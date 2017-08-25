«Рома» — «Интер»: Флоренци включён в заявку римлян впервые за 10 месяцев

Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци включён в список 23 игроков, которые могут выйти на поле в матче 2-го тура итальянской Серии A c «Интером», сообщает официальный сайт римского клуба. По словам главного тренера джаллоросси Эусебио Ди Франческо, Флоренци не готов выйти в стартовом составе, но может появиться на поле по ходу игры.
26-летний футболист в феврале, едва успев восстановиться после полученного в октябре разрыва крестообразных связок колена, вернулся в лазарет с рецидивом, получив травму на тренировке. Флоренци была сделана операция. Таким образом, хавбек включён в заявку «Ромы» на матч впервые за 10 месяцев.
Матч «Рома» — «Интер» состоится на стадионе «Олимпико» в Риме завтра, начало — в 21:45 мск.
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