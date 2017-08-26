Гвардиола: «Наполи» показывает лучший футбол в Италии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о «Наполи», с которым «горожане» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов. В группу с неаполитанцами и англичанами также попали донецкий «Шахтёр» и роттердамский «Фейеноорд».
«Когда из третьей корзины тебе попадается „Наполи“ — лучшая команда этой корзины, то это сложно. В Лиге чемпионов всегда были сильные команды в первых двух корзинах, но сейчас все команды сильны.
Мы сыграем с клубом, который показывает лучший футбол в Италии. Я не говорю исключительно в контексте побед — мне нравится смотреть за игрой этой команды", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Фонсека: сложнейшая группа — отличная возможность для «Шахтёра» показать себя