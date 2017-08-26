В Аргентине утверждают, что «Зенит» готов отдать $ 20 млн за 18-летнего хавбека

«Зенит» хочет приобрести полузащитника «Индепендьенте» Эсекьеля Барко. Аргентинское издание Telam сообщает, что петербургская команда готовится предложить южноамериканскому клубу около $ 20 млн за 18-летнего футболиста.
Официального предложения по Барко «Зенит» пока не делал, но сообщил о намерениях купить хавбека руководству «Индепендьенте» и окружению игрока.
В минувшем сезоне чемпионата Аргентины Барко провёл 30 матчей, в которых забил четыре гола (два — с пенальти) и отдал три голевые передачи. Ранее «Зенит» приобрёл бывшего партнёра по команде Барко — полузащитника Эмилиано Ригони.