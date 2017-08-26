Пареха: будет приятно вернуться в мой российский дом!

Капитан «Севильи» Николас Пареха прокомментировал тот факт, что московский «Спартак» стал соперником испанской команды на групповом этапе Лиги чемпионов.
Аргентинский защитник ранее защищал цвета «Спартака». За красно-белых Пареха выступал с 2010 по 2013 год.
«Будет приятно вернуться в мой российский дом!» — написал 33-летний Пареха в своём «твиттере».
Напомним, что помимо «Севильи» и «Спартака, в группе E также оказались английский «Ливерпуль» и словенский «Марибор».
Ознакомиться с полным составом групп Лиги чемпионов сезона-2017/18 можно на «Чемпионате».