Паредес: в Кубке Либертадорес наш клуб назывался бы «Зенит Хуниорс»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился мнением о массовом приходе в российский клуб аргентинцев. Этим летом сине-бело-голубые приобрели пятерых игроков с аргентинским паспортом, включая самого Паредеса. Также ходят слухи об интересе петербуржцев к Эсекьелю Барко из «Индепендьенте».
«Когда переходил в „Зенит“, не предполагал, что здесь будет столько аргентинцев. Но это плюс для нас: так легче адаптироваться в незнакомом городе. Определённо, за „Зенитом“ сейчас больше наблюдают в Аргентине. Но о петербургском клубе в нашей стране и раньше было известно, ведь здесь играли аргентинцы. Наш клуб назывался бы „Зенит Хуниорс“, если бы мы играли в Кубке Либертадорес.
Почему Роберто Манчини делает упор именно на аргентинцев? Просто тренеру близка Южная Америка. С нами он на эту тему не говорил. Мне кажется, лимит в РФПЛ не нужен. Но это закон страны, в которой я играю. Его нужно уважать», — сказал Паредес в интервью «Спорт-экспрессу».