Коутиньо сообщил «Ливерпулю», что не хочет играть за красных в Лиге чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо сообщил руководству клуба, что не хочет защищать цвета красных в групповом этапе Лиги чемпионов. Такими сведениями располагает редакция телеканала beIN Sports. Как сообщается, игрок по-прежнему рассчитывает перейти в «Барселону», которая может попытаться сделать англичанам ещё одно предложение перед закрытием трансферного окна.
Отказ мерсисайдцев продавать Коутиньо не оставляет игроку другого выбора, кроме как бойкотировать матчи «Ливерпуля» в том числе и в Лиге чемпионов. Это позволило бы бразильцу выступать на стадии плей-офф этого турнира в случае, если всё-таки переход будет осуществлён не в текущее, а в зимнее трансферное окно.
«Барселона» готовит четвёртое предложение «Ливерпулю» по Коутиньо