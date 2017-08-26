175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Коутиньо сообщил «Ливерпулю», что не хочет играть за красных в Лиге чемпионов

26 августа 2017, суббота. 01:40 Футбол

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо сообщил руководству клуба, что не хочет защищать цвета красных в групповом этапе Лиги чемпионов. Такими сведениями располагает редакция телеканала beIN Sports. Как сообщается, игрок по-прежнему рассчитывает перейти в «Барселону», которая может попытаться сделать англичанам ещё одно предложение перед закрытием трансферного окна.

Отказ мерсисайдцев продавать Коутиньо не оставляет игроку другого выбора, кроме как бойкотировать матчи «Ливерпуля» в том числе и в Лиге чемпионов. Это позволило бы бразильцу выступать на стадии плей-офф этого турнира в случае, если всё-таки переход будет осуществлён не в текущее, а в зимнее трансферное окно.

«Барселона» готовит четвёртое предложение «Ливерпулю» по Коутиньо
Источник: beIN Sports Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Филиппе Коутиньо
Новости. Футбол
26 августа 2017, суббота
02:57 Паредес: Кокорин — лучший российский игрок, других до перехода в «Зенит» не знал
02:42 Тухель: после эпохи Месси и Роналду Дембеле будет претендовать на «Золотой мяч»
02:04 Вратарь «Нанси» пнул мяч в фан-сектор «Бреста», спровоцировав беспорядки на поле
01:40 Коутиньо сообщил «Ливерпулю», что не хочет играть за красных в Лиге чемпионов
01:29 Паредес: в Кубке Либертадорес наш клуб назывался бы «Зенит Хуниорс»
01:25 Дьяков не помог «Сивасспору» избежать разгрома от «Галатасарая» в Стамбуле
01:17 Слуцкий: это мой первый матч, в котором «Халл» не пропустил. Хорошая игра
01:04 Президент «Ниццы» счёл поведение руководства «Барселоны» некорректным
00:54 «Бетис» с Хави Гарсией в составе обыграл «Сельту»
00:48 Пареха: будет приятно вернуться в мой российский дом!
00:45 В Аргентине утверждают, что «Зенит» готов отдать $ 20 млн за 18-летнего хавбека
00:32 Гвардиола: «Наполи» показывает лучший футбол в Италии
00:11 Хали Тиам: впервые услышал о «Динамо» ещё в детстве, когда жил в Сенегале
25 августа 2017, пятница
23:42 Анчелотти: Нойер готов, в матче с «Вердером» он сможет выйти на поле
23:40 Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить «Сент-Этьен»
23:39 «Халл» разгромил «Болтон», одержав вторую победу в Чемпионшипе при Слуцком
23:34 «Гамбург» на выезде переиграл «Кёльн»
23:21 Окслейд-Чемберлен отклонил предложение «Арсенала» о новом контракте
23:05 Соперник «Зенита» в ЛЕ «Реал Сосьедад» разгромил «Вильярреал» в матче Примеры
23:05 Мутко: уверен, Самарская область подготовится к ЧМ-2018 на самом высоком уровне
22:51 «Рома» — «Интер»: Флоренци включён в заявку римлян впервые за 10 месяцев
22:41 Вальверде: Дембеле даст «Барселоне» ширину, которую мы потеряли
22:29 Иньеста и Паулиньо включены в заявку «Барселоны» на матч с «Алавесом»
22:25 Шевченко вызвал в сборную Украины 26 игроков на матчи с Турцией и Исландией
22:09 Скрипченко: «Анжи» одержал заслуженную победу, на поле вышли мужики
22:04 Семак: первый тайм «Уфа» провела откровенно плохо, ещё и качество поля плохое
21:55 Конте удивлён вызовом Азара в сборную Бельгии
21:54 «Анжи» обыграл «Уфу», одержав первую победу под руководством Скрипченко
21:35 «Вест Хэм» отдал Снодграсса в аренду «Астон Вилле»
21:32 Гамула: у вратаря должны глаза отдыхать, а он всё время в телефоне
21:19 Венгер: мне нравится Уилшир, но ему нужно иметь постоянную игровую практику
21:18 «Челси» продлил контракт с Омеруо и отдал его в аренду «Касымпаше»
21:02 «Вест Хэм» отказался от приобретения полузащитника «Спортинга» Вильяма Карвалью
20:53 Адвокат объяснил, почему предпочёл вызвать в сборную Нидерландов Промеса
20:52 Нападающий «Арарата» Сергей Давыдов выбыл из-за травмы на 20 дней
20:50 Пике выиграл почти € 130 тыс. на турнире по покеру в Барселоне
20:48 Новичок «Зенита» Ригони вызван в сборную Аргентины
20:36 Ван дер Вил перешёл из «Фенербахче» в «Кальяри»
20:28 Источник: Эвертон Фелипе должен перейти в «Спартак» в начале следующей недели
20:21 Газинский: хочется попасть на ЧМ-2018. В первый и, может быть, последний раз
20:19 Суарес, получивший травму в матче с «Реалом», приступил к тренировкам
20:11 Ибрагимович не сможет помочь «МЮ» на групповом этапе Лиги чемпионов
20:09 Семак: с сожалением воспринял новость о том, что приобретений «Уфа» не сделает
20:02 Скрипченко: хотелось бы, чтобы болельщики «Анжи» были рядом и в трудные минуты
20:01 Голкипер «Базеля»: ЦСКА — сильнейший клуб, который мог достаться из 4-й корзины
Все новости RSS
Партнерский контент