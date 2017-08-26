Тухель: после эпохи Месси и Роналду Дембеле будет претендовать на «Золотой мяч»

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель отдал должное таланту своего бывшего подопечного, а ныне новичка «Барселоны» Усмана Дембеле.
«Дембеле – самый талантливый игрок из всех, кого я когда либо тренировал. Технически он очень одарён. Когда завершится эпоха Месси и Роналду, Дембеле будет претендовать на «Золотой мяч», — приводит мнение специалиста издание Mundo Deportivo.
Сумма трансфера Дембеле составила € 105 млн плюс бонусы. 20-летний футболист подпишет с каталонским клубом пятилетний контракт. Сумма отступных составит € 400 млн.
«Барселона» объявила о переходе Усмана Дембеле