Рефери игры «Кёльн» — «Гамбург» получил травму и был заменён на четвёртого судью

Главный рефери встречи «Кёльна» и «Гамбурга» (1:3) во втором туре Бундеслиги Феликс Брих в начале второго тайма получил повреждение икроножной мышцы. Прихрамывая и опираясь на полузащитника «Кёльна» Матиаса Лемана, судья отправился в подтрибунное помещение и на поле больше не появился, сообщает немецкое издание Bild.
Игра была приостановлена на восемь минут. В результате обязанности главного рефери исполнил резервный арбитр Сёрен Шторкс. В середине второго тайма он показал вторую жёлтую карточку защитнику «Гамбурга» Мергиму Мавраю.
С учётом замены арбитра и прочих остановок игры Шторкс в конце матча компенсировал 13 минут.
«Гамбург» на выезде переиграл «Кёльн»