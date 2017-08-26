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Рефери игры «Кёльн» — «Гамбург» получил травму и был заменён на четвёртого судью

26 августа 2017, суббота. 05:30 Футбол

Главный рефери встречи «Кёльна» и «Гамбурга» (1:3) во втором туре Бундеслиги Феликс Брих в начале второго тайма получил повреждение икроножной мышцы. Прихрамывая и опираясь на полузащитника «Кёльна» Матиаса Лемана, судья отправился в подтрибунное помещение и на поле больше не появился, сообщает немецкое издание Bild.

Игра была приостановлена на восемь минут. В результате обязанности главного рефери исполнил резервный арбитр Сёрен Шторкс. В середине второго тайма он показал вторую жёлтую карточку защитнику «Гамбурга» Мергиму Мавраю.

С учётом замены арбитра и прочих остановок игры Шторкс в конце матча компенсировал 13 минут.

«Гамбург» на выезде переиграл «Кёльн»
Источник: Bild Сообщить об ошибке
Теги
Гамбург Кёльн Травмы — футбол Футбольное судейство
Новости. Футбол
26 августа 2017, суббота
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