Нури: должны сыграть с «Баварией» смело и постараться прыгнуть выше головы

Главный тренер «Вердера» Александер Нури поделился ожиданиями от матча с «Баварией» в рамках 2-го тура Бундеслиги. Встреча состоится 26 августа в Бремене на стадионе «Везерштадион», начало — в 16:30 мск.
«Конечно, у нас есть определённые надежды и ожидания, в противном случае нам лучше вообще не выходить на поле. Мы должны играть смело и постараться прыгнуть выше головы. Мы можем победить любого соперника», — приводит слова Нури официальный сайт «Баварии».
Ранее сообщалось, что в матче «Вердер» — «Бавария» может состояться возвращение на поле после травмы голкипера мюнхенской команды Мануэля Нойера.