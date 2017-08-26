Бубнов: ЦСКА вряд ли будет беспомощным в группе Лиги чемпионов

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результаты жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов. Напомним, ЦСКА в соперники достались «Бенфика», «Манчестер Юнайтед» и «Базель», а «Спартаку» — «Севилья», «Ливерпуль» и «Марибор».
«Армейцам» попался не худший вариант. ЦСКА способен побороться со всеми соперниками, а «Бенфике» и «Базелю» московский клуб точно ни в чём не уступает. Безусловно, «Манчестер Юнайтед» по составу и игре выглядит безоговорочным фаворитом группы, но команде Виктора Гончаренко по силам зацепиться за вторую путёвку. Правда, смущает, что ЦСКА на выезде выглядит значительно хуже, чем дома. При родных трибунах он в состоянии даже с «МЮ» играть на равных, но многое будет зависеть от результатов матчей в Португалии и Швейцарии. «Бенфику» и «Базель» в деле мне видеть пока не приходилось, хотя не думаю, что они в чём-то превосходят «армейцев». Во всяком случае ЦСКА вряд ли будет беспомощным и займёт последнее место в группе.
Примерно такие же расклады и у красно-белых. Клопп сказал, что у «Спартака» будет преимущество, так как в чемпионате России уже сыграно семь туров, но вряд ли видел, как москвичи выглядели в последнее время. Может, он и в таблицу не заглядывал? Считаю, «Ливерпуль» с его мощью и агрессивным нападением как раз и будет фаворитом группы. «Севилья» тоже в особом представлении не нуждается – четвертая команда Испании, опытный еврокубковый боец. «Спартак» идёт в этом списке лишь на третьем месте, но если ему удастся удачно съездить в Севилью и Марибор, то появится надежда и на плей-офф. Как и в случае с ЦСКА, красно-белые имеют больше шансов в родных стенах, чем в гостях. Если же нынешние проблемы «Спартака» не решатся, то о решающих стадиях можно будет забыть", — приводит слова Бубнова Sportbox.