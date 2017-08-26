Мустафи дал согласие на переход в «Интер»

Защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи дал согласие на переход в миланский «Интер», утверждает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте. Теперь договорённости предстоит достичь клубам.
«Интер» хотел бы взять 25-летнего Мустафи в аренду с возможностью выкупа. «Арсенал» же настаивает на пункте, согласно которому нерадзурри будут обязаны выкупить защитника сборной Германии в конце сезона.
В минувшем сезоне Мустафи провёл 26 матчей в английской Премьер-лиге, забил два гола и отдал две результативные передачи.
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