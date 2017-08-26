Райола: я не против Бонуччи, но «Милан» обещал капитанскую повязку Доннарумме

Агент Мино Райола выразил удовлетворение от того, что голкипер Джанлуиджи Доннарумма остался в «Милане», однако напомнил, что клуб обещал ему капитанскую повязку, которую сейчас носит защитник Леонардо Бонуччи.
«Я рад, что Доннарумма остался в „Милане“. Мы уважаем его решение. Клуб обещал ему капитанскую повязку. Ничего не имею против Бонуччи, но мы хотели бы понимать ситуацию», — приводит слова Райолы Football Italia со ссылкой на Rai Sport.
Этим летом 18-летний Доннарумма долгое время отказывался подписывать новое соглашение с «Миланом» и был близок к переходу в «Реал», но его смогли переубедить.
«Милан» продлил контракт с Доннаруммой