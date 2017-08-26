Президент «Торино»: у нас не было никаких контактов с «Монако» по Белотти

Президент «Торино» Урбано Каиро опроверг информацию о том, что «Монако» готов заплатить туринцам € 100 млн за нападающего Андреа Белотти. Сообщалось, что «Монако» рассматривает Белотти в качестве замены Килиану Мбаппе, который близок к переходу в «ПСЖ».
«У нас не было никаких контактов с „Монако“. Как я уже говорил, мы хотим сохранить Белотти и, возможно, сделать ещё какое-то приобретение. В последние дни трансферного окна мы будем работать над этим. Кроме того, клуб могут покинуть некоторые футболисты, которые получают мало игрового времени», — приводит слова Каиро Football Italia.