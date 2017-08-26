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Наставник «Астон Виллы» сообщил, что хотел бы приобрести Уилшира

26 августа 2017, суббота. 09:24 Футбол

Главный тренер «Астон Виллы» Стив Брюс поделился мнением об идее приглашения в команду полузащитника «Арсенала» Джека Уилшира. Накануне наставник лондонской команды Арсен Венгер намекнул на то, что готов отпустить Уилшира из клуба.

«Кто бы не захотел приобрести такого игрока, как Джек Уилшир? Однако я не знаю, способна ли «Астон Вилла» это сделать. Давайте не забывать, что ему лишь 25 лет. Общественность считает, что у нас есть много миллионов на трансферы, но всё как раз наоборот. В связи с финансовым фэйр-плей у нас нет возможности тратить много. «Астон Вилле» нужно вести себя разумно в нынешней ситуации и пытаться соблюдать баланс», — цитирует Брюса talkSPORT.

Венгер: мне нравится Уилшир, но ему нужно иметь постоянную игровую практику
Источник: talkSPORT Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Астон Вилла Джек Уилшир Стив Брюс Трансферы
Новости. Футбол
26 августа 2017, суббота
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