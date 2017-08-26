Хакеры взломали аккаунты «Реала» и опубликовали: «Добро пожаловать, Месси»

Хакеры, которые на этой неделе взломали аккаунт «Барселоны» в «Твиттере» и объявили о переходе в каталонский клуб полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии, сегодня произвели атаку на аккаунты мадридского «Реала» в социальных сетях, сообщает интернет-издание Goal.
На этот раз в руки злоумышленников попали аккаунты мадридского клуба в «Твиттере» и «Фейсбуке». Хакеры успели опубликовать несколько постов, в том числе с названием своей группы и приветствием нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. В «Фейсбуке» «Реала» появилась запись со словами «Добро пожаловать, Месси» и прикреплённое к ней видео с победным голом аргентинца в ворота мадридцев в одном из «эль класико». Посты от хакеров пробыли в соцсетях «Реала» около часа, после чего были удалены.
«Твиттер» «Барселоны» подвергся хакерской атаке со словами о покупке ди Марии