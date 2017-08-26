Наставник «Реал Сосьедад»: «Зенит» станет нашим главным соперником в группе ЛЕ

Главный тренер «Реал Сосьедад» Эусебио Сакристан прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы, по итогам которой испанской команде достались в соперники «Зенит», «Русенборг» и «Вардар».
«Мне ещё предстоит получше изучить наших соперников по группе. «Зенит» — очень сильная команда, которая станет нашим главным соперником. «Русенборг» и «Вардар» в квалификации выбили из турнира «Аякс» и «Фенербахче» соответственно. С ними также будут сложные матчи», — цитирует Сакристана El Diario Vasco.
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