«Торино» сделает новое предложение «Милану» по Ньянгу

«Торино» в ближайшее время сделает улучшенное предложение «Милану» по поводу нападающего М'Байе Ньянга.
Как сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на La Stampa, туринский клуб намерен арендовать французского форварда за € 3-4 млн с обязательством выкупа за € 11-12 млн.
Как сообщалось ранее, «Милан» хочет выручить за Ньянга € 18 млн. Приобрести нападающего намеревался московский «Спартак», но Ньянг не хочет выступать в РФПЛ.
Напомним, что в данный момент Ньянг не тренируется с «Миланом», так как предоставил справку о наличии у него стресса.
М'Байе Ньянг: хочу сам выбирать, куда идти