Глава УЕФА: готовы строго наказывать за нарушения ФФП. Я серьёзно, вот увидите

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил о готовности организации выносить серьёзные наказания тем клубам, которые будут нарушать правила финансового фэйр-плей.
«УЕФА готов строго наказывать клубы, которые нарушают ФФП. Я серьёзно, вот увидите. Мы попробуем помочь клубам уважать правила. Попробуем их проконсультировать по правовым вопросам, касающихся ФФП, а если они продолжат не соблюдать правила, то строго их накажем. Я говорю не о «ПСЖ», а обо всех клубах Европы. Мы следим за ситуацией, трансферное окно ещё не закрыто. Поверьте мне, мы над этим работаем.
Трудно говорить о каких-то конкретных случаях с клубами до тех пор, пока наша команда не завершит свои проверки. Было бы несправедливо говорить о чём-то сейчас. Это было бы, как если бы судья вынес вердикт ещё до завершения судебного дела. Нужно следовать правилам. В противном случае нам было бы лучше уйти. УЕФА не может быть беззубым тигром.
Думаю, что все понимают, что нам нужно что-то делать, как-то реагировать. Даже большие клубы с этим согласны. Мы не собираемся устранять разрыв между богатыми и бедными клубами, но давайте остановим рост разрыва. Или хотя бы остановим такой быстрый темп этого роста», — цитирует Чеферина ESPN GB.