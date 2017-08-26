«Арсенал» — «Амкар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:00

26 августа на стадионе «Арсенал» состоится матч 8-го тура российской Премьер-Лиги между тульским «Арсеналом» и пермским «Амкаром». Встреча начнётся в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу рассудит бригада арбитров во главе с рефери Евгением Турбиным.
Ранее команды встречались друг с другом 12 раз. Пять раз победу праздновали футболисты «Арсенала», три матча завершились вничью, и четыре раза сильнее оказывались игроки «Амкара». Последняя встреча между ними состоялась в 17 мая 2017 года и завершилась с ничейным счётом 0:0.