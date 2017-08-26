Скрипченко: не стоит думать, что у «Анжи» уже всё хорошо

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко после домашней победы над «Уфой» (1:0) в матче 8-го тура российской Премьер-Лиги заявил, что махачкалинской команде предстоит ещё много работы.
«Хотелось бы проявить сдержанный оптимизм. Не стоит нам пока думать, что у нас уже всё хорошо. Это всего лишь одна победа, положительные эмоции перед перерывом. Нам нужно очень хорошо поработать и в тренировочном процессе, и на трансферном рынке, чтобы усилить команду и решать задачи, которые ставит руководство», — заявил Скрипченко.
Скрипченко: «Анжи» одержал заслуженную победу, на поле вышли мужики