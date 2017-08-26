«Анжи» обыграл «Уфу» в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол на 18-й минуте забил Хуан Лескано, для которого этот мяч стал дебютным в РФПЛ. Аргентинец воспользовался ошибкой защиты «Уфы» и протолкнул мяч в ворота Александра Беленова.
«Анжи» одержал первую победу под руководством Вадима Скрипченко и прервал серию из пяти подряд поражений в чемпионате.
Махачкалинцы (6 очков) поднялись на 14-е место в турнирной таблице РФПЛ, «Уфа» (10) — седьмая.
Видеообзор матча «Анжи» — «Уфа» доступен на «Чемпионате».