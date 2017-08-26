Клопп: очень уважаю Венгера за то, что он сделал для «Арсенала» и всего футбола

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии домашнего матча 3-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (27 августа) поделился мнением о наставнике соперника Арсене Венгере и ожиданиями от предстоящей встречи.
«Очевидно, Арсен любит свою работу и у него есть силы, чтобы делать то, что он считает нужным. Он единственный, кто может судить об игре «Арсенала». Кроме руководства клуба, которое согласно с Венгером, продлив с ним контракт. После этого долгого невероятного времени пребывания в Лиге чемпионов и будучи близким к завоеванию титулов, можно почувствовать, что люди больше не хотят тебя видеть в клубе. Я этого не понимаю. Единственное, что могу сказать, я очень уважаю Венгера. Уважаю то, что он сделал в прошлом для «Арсенала» и футбола в целом. Он является большой фигурой в истории АПЛ и всего футбола. Рад, что он до сих пор работает.
Алексис Санчес может вернуться на поле в игре с «Ливерпулем»? Если сильно сконцентрировать внимание на Санчесе, тогда сто процентов проявит себя Озил. Или Жиру, Ляказетт, Уолкотт, Уэлбек… Боже мой! Рэмси может забить с 25 ярдов или Джака – с 40. Так что мы не должны слишком много думать об этих игроках. У нас есть тактические инструменты, чтобы осложнить жизнь сопернику», — цитирует Клоппа Sky Sports.