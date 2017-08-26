СМИ: в 2021 году в Китае пройдёт новый ЧМ среди клубов с 24 участниками

В 2021 году в Китае пройдёт новый чемпионат мира среди клубов, который по задумке ФИФА станет заменой Кубку конфедераций, сообщает Mundo Deportivo.
По данным издания, в турнире, который будет проводиться каждые четыре года и состоится во второй половине июня, выступят 24 клуба. Они будут распределены по восьми группам с тремя командами в каждой. Команда, занявшая первое место, будет выходить в четвертьфинал. В турнире будут участвовать 12 европейских клубов, пять южноамериканских, два африканских, два азиатских и ещё два североамериканских. Предполагается, что ещё одну путёвку будут разыгрывать представитель Океании и другой конфедерации.
Участниками от Европы станут последние четыре победителя Лиги чемпионов, последние четыре финалиста и ещё четыре команды с лучшим коэффициентом УЕФА.