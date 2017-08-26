«СКА-Хабаровск» — «Спартак»: в распоряжении Карреры 22 игрока, Попов не сыграет

22 футболиста «Спартака» отправятся в Хабаровск, где завтра состоится матч восьмого тура российской Премьер-Лиги с местной командой «СКА-Хабаровск» (начало в 11:00 мск).
В расположении главного тренера красно-белых Массимо Карреры следующие игроки: Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Константин Щербаков, Дмитрий Комбаров, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Джано Ананидзе, Денис Давыдов, Артём Самсонов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо и Луис Адриано.
Александр Самедов, пропускающий матч из-за дисквалификации, в эти дни будет тренироваться в Тарасовке. Так же, как и Зе Луиш, восстанавливающийся после травмы. Отсутствие Ивелина Попова связано с тем, что на вчерашней вечерней тренировке он получил микротравму связки колена, сообщает официальный сайт «Спартака».