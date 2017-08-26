175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«СКА-Хабаровск» — «Спартак»: в распоряжении Карреры 22 игрока, Попов не сыграет

26 августа 2017, суббота. 13:48 Футбол

22 футболиста «Спартака» отправятся в Хабаровск, где завтра состоится матч восьмого тура российской Премьер-Лиги с местной командой «СКА-Хабаровск» (начало в 11:00 мск).

В расположении главного тренера красно-белых Массимо Карреры следующие игроки: Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Константин Щербаков, Дмитрий Комбаров, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Джано Ананидзе, Денис Давыдов, Артём Самсонов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо и Луис Адриано.

Александр Самедов, пропускающий матч из-за дисквалификации, в эти дни будет тренироваться в Тарасовке. Так же, как и Зе Луиш, восстанавливающийся после травмы. Отсутствие Ивелина Попова связано с тем, что на вчерашней вечерней тренировке он получил микротравму связки колена, сообщает официальный сайт «Спартака».

Полузащитник «Спартака» Тимофеев успешно перенёс операцию
Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
Теги
СКА-Хабаровск ФК Спартак Александр Самедов Зе Луиш Ивелин Попов Травмы — футбол
Новости. Футбол
26 августа 2017, суббота
15:06 Прието забил гол в 500-м матче за «Реал Сосьедад»
15:02 Герасимец: пока не вижу смысла в существовании «Тосно»
14:34 Зидан: «Реалу» не нужен ещё один форвард, в этом сезоне рассчитываю на Майораля
14:24 Конте: cейчас я чувствую себя свободнее, чем в прошлом сезоне
14:14 Монтелла отрицает, что «Милан» обещал капитанскую повязку Доннарумме
13:59 Заммер — о переходе Дембеле в «Барселону»: это катастрофа
13:59 «Арсенал» — «Амкар»: стали известны стартовые составы
13:48 «СКА-Хабаровск» — «Спартак»: в распоряжении Карреры 22 игрока, Попов не сыграет
13:41 Найнгголан пока не принял решения относительно своего будущего в сборной Бельгии
13:40 Куман: в «Эвертоне» будут рады хорошим игрокам, а Диего Коста таковым является
13:22 «Рубин» — «Тосно»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:30
13:02 «Ахмат» прервал победную серию ЦСКА в молодёжном первенстве
12:58 СМИ: в 2021 году в Китае пройдёт новый ЧМ среди клубов с 24 участниками
12:58 Клопп: очень уважаю Венгера за то, что он сделал для «Арсенала» и всего футбола
12:36 «Вердер» – «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30
12:33 Моуринью: Ибрагимович будет выходить в составе «МЮ», если докажет, что он лучший
12:31 Видеообзор матча «Анжи» — «Уфа»
11:54 Скрипченко: не стоит думать, что у «Анжи» уже всё хорошо
11:46 В Италии утверждают, что Джан пообещал перейти в «Ювентус» бесплатно через год
11:44 «Арсенал» — «Амкар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:00
11:21 Анчелотти не будет препятствовать уходу Саншеша из «Баварии»
11:16 Глава УЕФА: готовы строго наказывать за нарушения ФФП. Я серьёзно, вот увидите
11:15 «Торино» сделает новое предложение «Милану» по Ньянгу
10:46 Гамула — о Панове: лично мне непонятно такое переодевание
10:41 Вилья – о возвращении в сборную Испании: у меня нет слов, это воплощение мечты
10:05 Наставник «Реал Сосьедад»: «Зенит» станет нашим главным соперником в группе ЛЕ
10:04 «Алавес» — «Барселона»: Андре Гомеш пропустит матч из-за гастроэнтерита
09:47 Хакеры взломали аккаунты «Реала» и опубликовали: «Добро пожаловать, Месси»
09:41 Дриусси: мы с Кокориным действительно хорошо понимаем друг друга
09:24 Наставник «Астон Виллы» сообщил, что хотел бы приобрести Уилшира
09:23 Дети в возрасте до 13 лет смогут бесплатно посещать матчи ЧР на «Ростов Арене»
08:15 Президент «Торино»: у нас не было никаких контактов с «Монако» по Белотти
07:50 Райола: я не против Бонуччи, но «Милан» обещал капитанскую повязку Доннарумме
07:35 Мустафи дал согласие на переход в «Интер»
07:10 «Наполи» не продаст Рейну в «ПСЖ» менее чем за € 15 млн
07:00 Травма Сычёва и яркие чирлидеры — в фотообзоре матча «Казанка» — «Псков-747»
06:50 Бубнов: ЦСКА вряд ли будет беспомощным в группе Лиги чемпионов
06:22 Карри: между нашей с Неймаром игрой есть много общего
06:05 Нури: должны сыграть с «Баварией» смело и постараться прыгнуть выше головы
05:43 «Ренн» получит не менее € 25 млн за переход Дембеле из «Боруссии» в «Барселону»
05:30 Рефери игры «Кёльн» — «Гамбург» получил травму и был заменён на четвёртого судью
05:21 Джорджевич: Манчини сказал, что мне лучше уйти из «Зенита» в аренду
04:53 Президент «Интера» Тохир в интервью перепутал свой клуб с «Миланом»
04:04 Найнгголан: нет смысла продолжать выступать за сборную Бельгии, с меня хватит
03:32 Эмери: матч с «Сент-Этьеном» дал пищу для размышлений, как улучшить игру Неймара
Все новости RSS
Партнерский контент