«Арсенал» — «Амкар»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и пермского «Амкара» на матч восьмого тура российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 26 августа, на стадионе «Арсенал» в Туле.
«Арсенал»: Габулов, К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Горбатенко, Ткачёв, Бурчану, Чаушич, Джорджевич.
«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Комолов, Баланович, Бодул.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Амкар». Начало встречи — в 15:00 мск.