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Заммер — о переходе Дембеле в «Барселону»: это катастрофа

26 августа 2017, суббота. 13:59 Футбол

Бывший спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер прокомментировал переход нападающего Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» в «Барселону», о котором было объявлено накануне. Специалист отметил, что 20-летний футболист в связи со своим поведением не должен был быть награждён переходом в каталонский клуб.

«Переход Дембеле в «Барселону»? Его забастовка привела к тому, что он оказался там, где хотел. Это катастрофа. В интересах чистоты футбола, такое поведение игрока не должно было вознаграждаться», — приводит слова Заммера Eurosport.

На прошлой неделе Дембеле был отстранён «Боруссией» от тренировок за отсутствие на одном из занятий, после чего стало известно, что игрок намерен оставаться во Франции, пока его переход в каталонский клуб не будет оформлен.

Хёнесс: если за действиями У. Дембеле стоит «Барселона», я больше не уважаю её
Источник: Eurosport.de Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия Д ФК Барселона Маттиас Заммер Усман Дембеле
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26 августа 2017, суббота
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