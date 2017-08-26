Конте: cейчас я чувствую себя свободнее, чем в прошлом сезоне

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, как чувствует себя по сравнению с первым сезоном в Англии.
«После первого сезона начинаешь узнавать много других ситуаций, проживать эти ситуации. Прошлый сезон был чем-то абсолютно новым для меня. Сейчас я чувствую себя свободнее, чем в прошлом сезоне, потому что я постоянно учусь работать в новом клубе. В прошлом сезоне я работал в этом клубе впервые. А сейчас, спустя год, я уже многому научился, и по этой причине вся ситуация в целом мне нравится больше, чем в прошлом сезоне. Я чувствую себя спокойнее.
Тут сложен каждый сезон. Возможно, этот сезон будет сложнее по многим причинам, в том числе, потому что мы стали чемпионами в прошлом сезоне, а теперь у нас добавился ещё один турнир. Но нам необходимо быть готовыми", — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт «Челси».