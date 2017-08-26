Прието забил гол в 500-м матче за «Реал Сосьедад»

Для полузащитника и капитана «Реала Сосьедад» Хаби Прието матч второго тура испанской Примеры против «Вильярреала» стал 500-м в составе команды из Сан-Себастьяна.
В юбилейном за «Реал Сосьедад» в матче 33-летний хавбек сумел отметиться голом и помог своей команде добиться разгромной победы со счётом 3:0.
В составе «Реал Сосьедада» Прието провёл всю карьеру, его дебют состоялся в 2003 году. Прието стал пятым игроком в истории клуба, кому покорилась отметка в 500 матчей.
Напомним, что «Реал Сосьедад» является соперником «Зенита» на групповом этапе Лиги Европы.
Видеообзор матча «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» можно посмотреть в YouTube.