Зидан: Роналду точно останется в «Реале». Не представляю свою команду без него

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможном уходе из мадридского клуба нападающего Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что Роналду не прочь продлить контракт с «Реалом», но выдвинул условие президенту «королевского клуба» Флорентино Пересу, желая стать самым высокооплачиваемым игроком в мире.
«Если Роналду лучший футболист, заслуживает ли он быть самым высокооплачиваемым? Это вопрос Роналду и клуба. Криштиану точно останется в «Реале». Я не представляю свою команду без него. Здесь его клуб, команда и город. Тут он прекрасно себя чувствует», — цитирует Зидана Goal.
Роналду хочет стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире