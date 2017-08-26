Видеообзор матча «Халл Сити» — «Болтон»

«Халл Сити», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, на своём поле со счётом 4:0 разгромил «Болтон Уондерерс» в матче пятого тура Чемпионшипа.
Главным творцом победы «тигров» стал полузащитник Камил Гросицки — в первом тайме поляк отдал голевые передачи Адаме Диоманде и Джарроду Боэну и забил сам с паса Себастьяна Ларссона. В концовке встречи Боуэн оформил дубль.
«Халл» одержал вторую победу в Чемпионшипе под руководством Слуцкого и с семью очками в активе занимает шестое место в таблице.
Видеоозор матча «Халл Сити» — «Болтон» смотрите на «Чемпионате».