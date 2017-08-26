Корян: в Нидерландах было ужасно непривычно — все вокруг курят, всё легально

Нападающий «Локомотива» Аршак Корян, который с 2015 по 2017 год выступал за голландский «Витесс», поделился впечатлениями о выступлениях и жизни в Нидерландах. 22-летний воспитанник «железнодорожников» вернулся в родной клуб этим летом.
«Нидерланды – красивая страна. Старинные маленькие домики, тюльпановые огромные поля, каналы… А зимой каналы замерзают, и люди катаются на коньках. Здорово! Знаменитые стереотипы про Голландию? А вот да, кстати. Все вокруг курят, всё легально – ужасно непривычно. Запахи резко воспринимал, в Амстердаме вообще невозможно. Мне, кстати, столица не очень понравилась. Очень активный город, даже активнее Москвы. Машины, велосипеды, толпы людей. В первый раз ты думаешь, как бы побыстрее выбраться. С торговым центром в выходной день не сравнится!
Доволен годами в Нидерландах в футбольном плане, это был хороший опыт. Там совершенно другой футбол: нет команд, которые садятся в оборону и просто выносят мяч подальше от своих ворот всю игру. Мы как-то играли против любительской команды, которая собирается пару раз в неделю. Так мы ничего не могли сделать – у них мяч ходил между игроками просто шикарно. Возможно, голландские клубы в последнее время на европейской арене не блещут, но внутри страны футбол – это культура, явление. Быстрая игра «от ножа», на поле много молодёжи. Там дают шанс всем воспитанникам. Если есть план «взрастить» игрока, значит, у него будет огромное количество шансов проявить себя. И так игрок прогрессирует. Но точно также много игроков не добивается ничего.
В целом я доволен, хотя не на все сто. Конечно, хотелось бы побольше играть, но… Я не прочь был остаться в Европе, были разные предложения. Но возник вариант с «Локомотивом» – это, пожалуй, единственный клуб в России, ради которого стоило вернуться», — цитирует Коряна официальный сайт «Локомотива».