«МС» одержал волевую победу над «Борнмутом», забив в концовке

В матче третьего тура английской Премьер-лиги «Борнмут» принимал на своём поле «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Виталити – Дин Корт» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 13-й минуте точный удар Чарли Дэниелса помог хозяевам выйти вперёд в счёте, а «Манчестер Сити» отыгрался благодаря голу Габриэла Жезуса на 21-й минуте. Победный гол подопечные Хосепа Гвардиолы забили на седьмой компенсированной минуте, когда отличился Рахим Стерлинг. Всё тот же Стерлинг до финального свистка успел получить второе предупреждение и был удалён с поля.
«Манчестер Сити» (семь очков) одержал вторую победу в новом сезоне, а «Борнмут» потерпел третье подряд поражение.