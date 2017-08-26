Полузащитнику московского «Спартака» Денису Глушакову было присвоено звание «Почётного гражданина Миллеровского района».
В своём «инстаграме» 30-летний футболист выложил фотографию грамоты о соответствующем решении собрания депутатов Миллеровского района.
Данное звание Глушакову было присвоено с формулировкой «За особо выдающиеся личные заслуги перед районом».
Глушаков родился в городе Миллерово, расположенном в Ростовской области. Полузащитник каждый год проводит в родном городе футбольный турнир.
Глушаков привёз кубок чемпионов России в родное Миллерово
Глушаков стал почётным гражданином Миллеровского района
Фото: glushak8