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Женская сборная России проиграла Бразилии в полуфинале Универсиады

26 августа 2017, суббота. 16:41 Футбол

Женская студенческая сборная России по футболу проиграла сборной Бразилии со счётом 0:1 в полуфинальном матче на Универсиаде-2017, которая проходит в Китайском Тайбэе.

Таким образом, бразильская команда вышла в финал турнира, а россиянки проведут матч за третье место. В финале сборная Бразилии встретится с командой Японии, которая в другой полуфинальной встрече разгромила сборную ЮАР со счётом 4:0. Именно с южноафриканскими футболистками сыграет сборная России в матче за бронзовые медали. Обе заключительные игры турнира состоятся 28 августа.

Универсиада-2017. Женщины, 1/2 финала

Россия – Бразилия – 0:1 (0:1)

Гол: де Оливейра, 29 (0:1).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Женская сборная России — Футбол Универсиада
Новости. Футбол
26 августа 2017, суббота
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