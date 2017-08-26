«Амкар» выиграл у «Арсенала» в Туле, одержав первую победу в РФПЛ с 12 марта

В матче восьмого тура российской Премьер-Лиги «Амкар» в Туле одержал победу с минимальным счётом над местным «Арсеналом».
Единственный гол был забит на 21-й минуте — Александр Рязанцев отличным ударом из-за пределов штрафной площади поразил ворота Владимира Габулова.
«Амкар» выиграл матч РФПЛ впервые с 12 марта (18 игр без побед) и в таблице располагается на последней строчке с пятью очками в активе.
«Арсенал», имеющий в активе семь очков, в таблице российской Премьер-Лиги занимает 13-е место.
Посмотреть гол можно в «Твиттере» РФПЛ.