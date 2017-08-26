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Ибрагимович – о Макгрегоре: он Златан в единоборствах, а я — Конор в футболе

26 августа 2017, суббота. 16:57 Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович сравнил себя с чемпионом UFC в лёгком весе с Конором Макгрегором, а также поделился ожиданиями от его предстоящего боя с Флойдом Мейвезером-младшим.

«Парень, который сделал свою карьеру на протяжении многих лет, – это Мейвезер. А другой парень, который сделал карьеру в кратчайшие сроки, но прославил своё имя, – это Макгрегор. Как большой поклонник ММА, я жду этого боя. Не знаю, как он сложится.

Не верю в прогноз о том, что Мейвезер легко победит. У Конора есть сила, благодаря которой он может нокаутировать тебя ударом с любой стороны. И он, как и я, уверен в себе. Он Ибрагимович в смешанных единоборствах, а я — Макгрегор в мире футбола. Вижу уверенность в Коноре, и, думаю, он выиграет, потому что так сильно верит в себя, как я верю в Конора!» — цитирует Ибрагимовича The Telegraph.

12-раундовый поединок по правилам бокса между Макгрегором и Мейвезером-младшим пройдёт 27 августа и начнётся в 7:00 мск.

Макгрегор: я — красный, к чёрту «Эвертон»
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
Теги
UFC Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
Новости. Футбол
26 августа 2017, суббота
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