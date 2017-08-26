Гаджиев: может, «Арсенал» подумал, у «Амкара» командочка такая, с двумя очками

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от выездного матча 8-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (1:0).
«Удалось переиграть, потому что мы были чуть более мобильны, чуть более организованны. Скорее всего, так. А может быть, „Арсенал“ посчитал, что у нас командочка такая, с двумя очками всего-навсего. Они хорошую игру в Грозном показали, победили. Может быть, мотивационные моменты были. Сложно сказать.
Не думаю, что будет чуть легче теперь. У нас достаточно много проблем — игровых и прочих. Потенциал у команды есть, который может позволять выигрывать такие трудные матчи. Можем и выигрывать, можем и проигрывать. Всё будет на этой дороге. Тяжёлый будет сезон», — сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».