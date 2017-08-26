Божович: «Арсеналу» просто не повезло в матче с «Амкаром», надо лучше бороться

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал поражение в матче 8-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:1).
«Мы пропустили гол, который нельзя было пропускать. Во втором тайме чуть-чуть лучше играли, создавали моменты, но какая-то невезуха была сегодня. Много моментов было, но, к сожалению, мы не забивали. Просто не повезло.
Будем исправлять ошибки. Надо лучше бороться и сражаться. В первом тайме сегодня не очень это делали», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».
«Амкар» выиграл матч РФПЛ впервые с 12 марта и в таблице располагается на последней строчке, набрав 5 очков. «Арсенал» (7) занимает 13-е место.
Гаджиев: может, «Арсенал» подумал, у «Амкара» командочка такая, с двумя очками