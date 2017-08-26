Гарай и Абденнур не помогут «Валенсии» в матче с «Реалом»

Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай не попал в заявку команды на предстоящий выездной матч второго тура испанской Примеры с мадридским «Реалом», информирует пресс-служба «летучих мышей».
Также игру пропустит защитник Аймен Абденнур. Встреча состоится 27 августа, начало — в 23:15 мск.
Ранее СМИ сообщали, что «Валенсия» просила выплатить € 20 млн за трансфер Гарая и предоставляла рассрочку на четыре года, в то время как «Спартак» был готов заплатить только € 18 млн, из-за чего российский клуб вышел из переговоров. Абденнур, по слухам, может перейти в «Зенит».
«Спартак» не стал доплачивать € 2 млн за Гарая и вышел из переговоров