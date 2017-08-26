Леброн Джеймс попросил владельцев «Ливерпуля» отпустить Коутиньо в «Барселону»

Баскетболист «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс, являющийся акционером «Ливерпуля», выступил за продажу полузащитника команды Филиппе Коутиньо в «Барселону», пишет Sport.
Сообщается, что Джеймс попросил владельцев «Ливерпуля» – компанию из США Fenway Sports Group – начать переговоры о продаже Коутиньо.
Ранее «Ливерпуль» отклонил несколько предложений «Барселоны» по трансферу 25-летнего бразильца. При этом Коутиньо хочет перейти в каталонский клуб и сообщил «Ливерпулю», что не хочет играть за красных в Лиге чемпионов.
Сунесс: Коутиньо – это не Суарес и не Неймар, его уровень – 6-7 голов за сезон