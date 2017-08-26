«Ньюкасл» разгромил «Вест Хэм», одержав первую победу после возвращения в АПЛ

«Ньюкасл Юнайтед» одержал первую победу после возвращения в английскую Премьер-лигу из Чемпионшипа. Команда Рафаэля Бенитеса на своём поле со счётом 3:0 разгромила «Вест Хэм Юнайтед» в матче третьего тура чемпионата.
Голами в составе «сорок» отметились нападающий Хоселу, защитник Киран Кларк и форвард Александр Митрович. «Ньюкасл» набрал первые три очка в сезоне, на счету «Вест Хэма», потерпевшего третье подряд поражение, ноль баллов.
В других матчах тура «Суонси Сити» победил «Кристал Пэлас» (2:0), «Саутгемптон» сыграл вничью с «Хаддерсфилд Таун» (0:0), а «Брайтон энд Хоув Альбион» в большинстве не сумел одолеть «Уотфорд» (0:0).