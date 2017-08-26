«Рубин» выиграл у «Тосно» и догнал «Ростов» по количеству набранных очков

«Рубин» выиграл у «Тосно» в матче 8-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
В середине первого тайма Мориц Бауэр сделал длинный заброс к штрафной, мяч отскочил к Гёкденизу Караденизу, который выполнил передачу вразрез. Максим Канунников выскочил один на один и пробил мимо вратаря.
«Рубин» (14 очков) делит с «Ростовом» третье место в турнирной таблице РФПЛ, но у желто-синих есть матч в запасе. «Тосно» (7) — 12-й.
Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.