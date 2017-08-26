Бердыев: есть суета с трансферами — не поймём, кто приходит, а кто уходит

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги первой части сезона после победы над «Тосно» в матче 8-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
«Результат на первом отрезке чемпионата приемлемый. Всё-таки новая команда, не всех мы знали. Тем более есть вот эта суета с трансферной политикой, где мы не поймём, кто приходит, а кто уходит. В целом результат удовлетворительный.
Что касается плана на перерыв, мы даём три дня отдыха, а потом уже будем готовиться. По крайней мере к первому числу уже будет ясно, кто у нас есть, а кого у нас нет», — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».
«Рубин» (14 очков) делит с «Ростовом» третье место в турнирной таблице РФПЛ, но у жёлто-синих матч в запасе.