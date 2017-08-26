Бенитес: думаю, у меня есть друзья на трибунах стадиона «Ньюкасла»

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес поделился впечатлениями от победы над «Вест Хэм Юнайтед» (3:0) в домашнем матче третьего тура АПЛ.
«Когда вы проигрываете, всё дается сложно, когда вы выигрываете, все счастливы. Мы победили вместе с каждым, что отдавал сегодня силы. Говорю как об игроках, так и о фанатах.
В прошлом сезоне болельщики были важны для команды, но в этом чемпионате они могут стать решающим фактором. Думаю, у меня есть друзья на трибунах", — сказал Бенитес в интервью Match of the Day.
Конте: в АПЛ есть шесть топ-клубов, но «Эвертон» очень близок к ним