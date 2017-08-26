Парфёнов: о чём в «Тосно» говорили, на том «Рубину» и попались

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение в выездном матче восьмого тура российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:1).
«Два разных тайма. К сожалению, о чем говорили, на том и попались. «Рубин» силён подборами, проигрывали в центре, и гол получили с этого. В первом тайме не всегда успевали за соперником. Во втором перестроились, начали с обычных вещей, контролировали мяч, создавали давление у ворот соперника.
Не много было моментов, но «Рубин» — организованная команда, мы к этому готовились. Жаль, не получилось забить», — цитирует Парфёнова сайт «Рубина».
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