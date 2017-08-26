Бердыев: может, будем делать ставку на молодых ребят, которые есть у «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев дал комментарий после победы над «Тосно» в матче 8-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
«Неплохой первый тайм. Во втором подсели. Те ребята, которые вышли в стартовом составе, были не совсем функционально готовы после травм. Слава богу, что выиграли. Надеюсь, к первому сентября всё прояснится и мы будем понимать, кто у нас есть, кого нет.
Магомед Оздоев всегда был хорошим футболистом, квалифицированным игроком. Он почувствовал себя одним из лидеров. Я такой игры ждал от него. Скажу больше: это для него не потолок, он может играть более качественно.
Повторюсь, после паузы мы конкретно будем знать, кто есть, и целенаправленно готовить, исходя из этого. Если человек мысленно ушёл из команды, это чувствуется, обстановка немного нервозная, не очень хорошая. Если кто-то уйдёт в последний момент, у нас есть кем этих игроков заменить. Но это игроки не такого качества. Хороших игроков в бесплатную аренду не отдают. Может, будем делать ставку на молодых ребят, которые у нас есть», — цитирует Бердыева сайт «Рубина».