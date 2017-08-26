Аршавин: для меня лучшее время — это то, которое я провёл в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, в настоящее время играющий за «Кайрат», рассказал о самом запоминающемся периоде в карьере.
«Самый запоминающийся период в моей футбольной карьере был в «Зените». Конкретный год? Их несколько было. 2007-й, 2005-й, 2003-й. И 2001-й, когда мы стали бронзовыми призёрами с молодой и бедной командой. Много всяких интересных отрезков в жизни было, но для меня лучшее время — это то, которое я провёл в «Зените», — сказал Аршавин в интервью телеканалу «Катунь 24».
В общей сложности Аршавин провёл в «Зените» 376 матчей, в которых отметился 80 голами и 145 результативными передачами. Вместе с сине-бело-голубыми полузащитник трижды становился чемпионом страны, побеждал в розыгрышах Кубка Премьер-Лиги и Суперкубка России, Кубка и Суперкубка УЕФА.