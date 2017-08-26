«Рома» — «Интер»: стали известны стартовые составы на матч второго тура Серии А

Стали известны стартовые составы на матч второго тура итальянской Серии А «Рома» — «Интер». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
«Рома»: Алисон, Жесус, Фасио, Манолас, Коларов, Стротман, Де Росси, Найнгголан, Дефрель, Джеко, Перотти.
«Интер»: Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Нагатомо, Валеро, Весино, Гальярдини, Перишич, Кандрева, Икарди.
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию центрального матча второго тура Серии А «Рома» — «Интер». Встреча состоится в Риме на стадионе «Олимпико».